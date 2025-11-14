福島中央テレビ(日本テレビ系列)は、2025年12月12日(金)よる7時からドラマ「ウオメシSP2 〜おいSea！新世代」を福島県内で放送します。主演の伊藤淳史さん、神尾佑さんに加え、新キャストとして小森隼さん(GENERATIONS)、川崎星輝さん(B&ZAI)、竹原ピストルさんが出演！今回の舞台は福島県相馬市。おいSea！漁師メシと新たな福島の魚料理が楽しめる、ヒューマン・グルメドラマのスペシャル第2弾です。 福島中央テレビ ド