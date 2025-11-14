あす15日（土）は全国的に晴れて、行楽日和となりそうです。16日（日）にかけても広く日差しに恵まれるでしょう。紅葉が見頃を迎えている所では、青空によく映えそうです。ただ、大陸から低気圧や前線が近づいて、週明け17日（月）にかけて北海道付近を発達しながら通過する予想です。北海道では警報級の暴風や高波となりそうです。そして、この低気圧が次第に上空の強い寒気を引き込んでくる見通しです。特に18日（火）夕方〜19日