１３日のフジテレビ「トークィーンズ」には、タレントのローラがゲスト出演した。一時はＣＭ数１５本、年間番組出演数２００本の超売れっ子だったが、人気絶頂だった２０１５年にロサンゼルスに活動拠点を移し、露出を限定的にしている。ＬＡで何をしていたか聞かれると「自分を愛する旅をしていたかも」と説明。多忙を極め、渡米した当時について「ある日から眠れなくなっちゃって」「心がボロボロの状態だった」などと振り