横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから15日で48年。高市首相が解決に向けた決意を強調しました。高市首相：本当に長い長い時間です。拉致問題の解決、一刻の猶予もない。（北朝鮮の）金正恩委員長と首脳同士で正面から向き合い、様々な状況に応じて果敢に行動することで、具体的な成果に結びつけていきたい。あらゆる選択肢を排除せず、何としても私の代で突破口を開きたい。横田めぐみさん拉致から48年を前に、高市首相は日朝首