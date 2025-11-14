プロ野球・巨人の田中将大投手（３７）が９日、宮城県気仙沼市本吉町で行われた津波警報の発令を想定した避難訓練に参加した。市と国土交通省東北地方整備局が企画し、少年野球チームに所属する小学生約２０人と地元住民らが参加。楽天時代から被災地支援に取り組んできた田中投手が参加を希望したという。訓練は今年７月にロシア・カムチャツカ半島付近で起きた地震による津波を受け、遠隔地の地震を想定して実施。田中投手