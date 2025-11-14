11月13日、アイドルグループ『Aぇ! group』の草間リチャード敬太が、東京・新宿区で今年10月に下半身を露出したとして、公然わいせつ罪で略式起訴されたことがわかった。【写真】ちょっとひどい…逮捕後に“値札”で顔を隠されたリチャード打ち砕かれたファンの淡い期待「草間容疑者は、10月4日午前5時半すぎ、新宿区のビルの出入り口付近で下半身を露出しているところを駆けつけた警察官によって現行犯逮捕。逮捕後の取り調べを