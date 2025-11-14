「Celvoke（セルヴォーク）」が、2025年12月12日（金）に9色のミュートカラーをセットしたアイシャドウパレット「エクスプレッシヴ アイズ EX04」を数量限定で発売する。■穏やかな光を纏い、静かな存在感を放つ目もとへ穏やかなムードを宿したミュートトーンが、光を透かすようにまぶたで溶け合い、静かな陰影を描くアイパレットが限定で登場。グリッターとシャイニーカラーが重なり合い、上質な艶をプラス。シルキーな質感が肌と