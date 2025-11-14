King＆Prince〓橋海人（26）が14日、都内で、映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督）公開記念舞台あいさつに、主演する芳根京子（28）らと出席した。同作は、21年に出版され話題となった君嶋彼方氏の同名デビュー小説が原作。お互いの心と体が入れ替わったまま15年を過ごす男女のひた向きさと切なさを描く。舞台に登場するなり「入ってきてすぐポップコーンのにおいがして…」とほほ笑むと、「自分の大好きな作品になったの