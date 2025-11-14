左から：セブン−イレブン・ジャパン 商品本部 FF・冷凍食品部 マーチャンダイザー 戸谷駿介氏、料理研究家もあいかすみ氏、セブン−イレブン・ジャパン QC・物流管理本部 QC部 マネジャー 二橋勝寿氏セブン−イレブン・ジャパン（以下、セブン−イレブン）は、ブラックフライデー商戦に初めて本格参入する。これに先立ち行われた発表会では、ブラックフライデー商戦に本格参戦する経緯や、ブラックフライデーをより一層楽しめるキ