県警では2024年、不祥事が相次いだことを受け再発防止策を発表しましたが、2025年に入っても懲戒処分が相次いでいます。新たに 6人目の処分が明らかになりました。こうした状況を受け、県警は再発防止策の改善について発表しました。 2024年、県警では元幹部や現職の警察官、計4人が逮捕されるなど不祥事が相次ぎました。これを受け、県警は2024年8月、高い職務倫理を養うこと、個人情報保護に対する意識を高めるなど、4つの