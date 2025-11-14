Rain Treeの綾瀬ことりが、11月14日より放送のカラオケの鉄人 コラボミックスの新CM『ここが私の新聖地。』篇に出演する。 （関連：【映像あり】Rain Tree 綾瀬ことり出演、カラオケの鉄人 コラボミックス新CM） 綾瀬は、デビュー後初の単独CM出演に。CMでは、友人とカラオケに訪れた際に特別な体験へと案内され、コラボルームでの推しグッズを見せ合う様子や、コラボドリンクを楽しむ瞬間、惹きつけるカラオケ