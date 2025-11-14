アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第118話「リコとテブリム、幸せの絆！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】最強スマイルなリコちゃん公開された『ポケモン』場面カット21日放送の第118話は、アンの誘いを受けて、「メタモンブロック探し」をするリコ。その途中、アンのダイケンキとバトル修行をすることに。マスカーニャやカルボウを気遣い、自分のや