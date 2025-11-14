大谷は「すでに二刀流選手としてルースを超えている」と評された(C)Getty Images2025年のメジャーリーグMVPでは、ナ・リーグがドジャースの大谷翔平、ア・リーグではヤンキースのアーロン・ジャッジが選出となった。ともに昨年もMVPに選ばれており、両リーグ2年連続での受賞は史上初。今シーズンのMLBにおける“顔”となった両者の活躍を称える声は、まだしばらくの間続くことになりそうだ。【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人