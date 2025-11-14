地震と豪雨で被害を受けた奥能登4つの市と町で、2025年、作付けを再開できた農地が地震前のおよそ7割にとどまっていることが分かりました。避難の長期化など担い手不足も深刻で、石川県はマッチング支援を進めます。県によりますと、奥能登4つの市と町では県などが農地や水路などの復旧作業を行った結果、2025年に営農を再開できた農地は2000ヘクタールで、地震前のおよそ7割となりました。一方、いまだ作付けができない800ヘクタ