本格的な冬を前に、市民の交通安全を守るための冬支度です。山形市できょう、除雪車の出発式が行われました。雪道の安全を守る除雪作業も進化していました。 【写真を見る】県内初のシステムも導入！ 除雪車の出発式雪道の安全を守る除雪作業も進化！（山形市） 雪道の安全に欠かせない除雪車。山形市では市内のおよそ１５１０キロの道を３３４台の車両で除雪作業にあたります。きょうはこの冬の安全な運行を願って出発式が行