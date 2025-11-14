11人組グローバルボーイズグループ・INIが14日、韓国・仁川（インチョン）のInspire Arenaで開催された大衆音楽授賞式『2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS』（以下、KGMA）に出席。「K-POP Overseas Artist」を受賞した。【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾木村柾哉は「このような賞をいただけて光栄に思います。いつも支えてくださっているMINI（ファンネーム）の皆さん、ありがとうございます」と日本語で感謝。田島将