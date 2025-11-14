通算4度目のMVPに輝いた大谷の契約が改めてフォーカスされている(C)Getty ImagesMLBは現地時間11月13日に2025年シーズンのMVPを発表し、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平が満票で選出された。大谷はエンゼルス時代も含め3年連続4度目の受賞。日本人スターが今季も最後まで主役を演じ、新たな勲章を手にした。【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピンと抱擁する大谷翔平を見る2023年オフでのドジャース加入から、2シー