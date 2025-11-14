俳優・庄司浩平の“推し”から垣間見える素顔 俳優・庄司浩平が、2nd写真集「だから、ぼくは」(KADOKAWA)を10月28日に発売。学生時代、電車内でスカウトされたことをきっかけに俳優として歩み始め、『魔進戦隊キラメイジャー』『仮面ライダーガヴ』『40までにしたい10のこと』などで確かな存在感を放ってきた庄司。今回の写真集では、穏やかな空気の中で見せる素の表情や、"今"の自分を静かに見つめる姿が詰め込まれている。