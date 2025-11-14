NTTドコモは、クレジットカード「dカード」で健康保険証による本人確認を終了する。 12月2日以降、健康保険証や資格確認書など「健康保険証に類する本人確認書類」は、dカードの新規契約や各種注文時に本人確認書類として利用できなくなる。マイナンバー法や関連する法令の改正に伴うもの。 以降はマイナンバーカードのほか、運転免許証や運転経歴証明書、住民票の写し、在留