美浜原発で原発新設に向けた地質調査の様子が公開されました。（記者リポート）「美浜原発の北側のエリアでは掘削機で穴を掘り、地盤の試料を集めています」１１月１４日に公開されたのは、福井県の美浜原発で５日に始まった地質調査です。調査は原発新設に向けて行われているもので、１４日は地盤を構成する岩石などを採取し、地質の状況などを確認していました。関西電力によりますと、原発の南北の２１か所のエリアで地