桜の名所としても有名な山形県南陽市の烏帽子山公園で紅葉が見頃を迎えています。素敵な出会いもありました。 【写真を見る】まるで絵画のような風景！ 南陽市の烏帽子山公園で紅葉が見頃写真映えすると人気のスポット！（山形） 訪れた人「ちょうど見頃だというので来てみた」 南陽市にある烏帽子山公園です。 めがね橋周辺では、モミジが赤や黄色に色づき絵画のような風景が広がっています。 きょうは、時折優しい風が吹