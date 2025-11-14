秋のバラは春に比べ色が濃く香りも豊かなんだそうです。鹿屋市の「かのやばら園」で14日からばら祭りが始まりました。爽やかな秋晴れのもと華麗に咲き誇る大輪のバラ。3万5千株のバラが植えられている鹿屋市の「かのやばら園」では、14日からばら祭りが始まりました。秋のバラは春に比べ色が鮮やかで濃く、香りもより豊かなのが特徴だといいます。（来園者）「神戸の三宮から来ました。もう最高。香りと色と形と見るだけで楽し