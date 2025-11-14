人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）不調日ながら、行事の準備は吉。ホームパーティーの計画作りを。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）どんなに仲がいい間柄でも、行き過ぎたジョークは反感を買うかも……。10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）1