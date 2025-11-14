◇国際親善試合日本−ガーナ（2025年11月14日愛知・豊田スタジアム）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は14日、国際親善試合でガーナ代表（同73位）と対戦。来年6月開幕のW杯北中米大会で日本代表が着用する新ユニホームが初お披露目となった。新ユニホームは「HORIZON（水平線）」がコンセプト。水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる“最高の景色”を表現したデザインとなった。また、GKユニホームには「