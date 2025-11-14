１１月１４日午後、北海道函館市の沖合いで、イカ釣り漁船と貨物船が衝突する事故がありました。この事故で、イカ釣り漁船の船長と乗組員の２人がけがをし、病院で手当てを受けています。事故があったのは、函館港の西・およそ１キロの海上です。午後１時ごろ、イカ釣り漁のため函館港を出港した新盛丸９．７トンが、海上で停泊していた貨物船・第八昭扇丸４９９トンと衝突しました。 この事故で、漁船の６７歳の船長があごを骨