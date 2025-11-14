日本郵便で配達員の点呼が不適切だった問題で、国土交通省は12日までに県内の29の郵便局に対し、軽貨物車計34台の使用を停止する行政処分を行いました。この問題は、日本郵便で配達員の飲酒などを確認する点呼を行わなかったり、記録を改ざんしたりしたことが国土交通省の特別監査で確認されたものです。国交省は、12日付けで鹿児島市の西桜島郵便局や薩摩川内市の川内郵便局など県内の20の郵便局に対し、軽貨物車の使用を停