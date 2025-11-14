＜大相撲十一月場所＞◇六日目◇14日◇福岡・福岡国際センター【映像】体重2倍の巨漢相手に衝撃の“秒”決着“天才相撲少年”として話題を呼んだ17歳小兵力士が、体重およそ2倍の巨漢を相手に電光石火の攻めで衝撃の決着をつけた。その光景に館内騒然、大喜びする観客もおり、視聴者からは「おみごと」「珍しい技を見た」と反響が相次いだ。注目を集めた力士とは、序二段五十一枚目・康誠（秀ノ山）。小学生時代に小さな体なが