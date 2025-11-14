石川知裕元衆院議員をしのぶ会であいさつする、立憲民主党の野田代表＝14日午後、東京都港区9月に52歳で死去した立憲民主党の石川知裕元衆院議員をしのぶ会が14日、東京都内のホテルで開かれた。立民の野田佳彦代表は、死去直後、地元・北海道での集会に多数の支援者が駆け付けたエピソードに触れ「命果て、燃え尽きるまで政治活動を続けた。不撓不屈の男だった」と惜しんだ。野田氏は「すごい政治家で、もっともっと仕事をし