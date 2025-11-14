¥â¥Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ½÷À­¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤ë25ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¿Íµ¤¥¤¥±¥á¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤­ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¥µ¥Ü¥µÈ±¢ª¡È¿ûÅÄ¾­ÚöÉ÷¡É¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË5¿Í¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤­¥Ï¥¦¥¹ #3¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬¡¢11·î13