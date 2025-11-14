熊本県南小国町のマゼノ渓谷は、紅葉の見ごろを迎えています。 【画像を見る】マゼノ渓谷の絶景をたっぷりと 牧野の中にあり、普段は立ち入ることができないマゼノ渓谷ですが、地元の牧野組合が「春の新緑」と「秋の紅葉」シーズンにだけ、期間限定で開放しています。 今年は、10月以降も気温が高い日が続いたことから、例年より10日ほど遅い紅葉シーズンとなりました。 熊本市から「紅葉が見られ非日常が味わえて