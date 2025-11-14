横田めぐみさん（失踪当時13歳）が北朝鮮に拉致されてから11月15日で48年になる。高市首相は14日、官邸で記者団に対し、解決に向けた決意を強調した。高市首相は「11月15日で、横田めぐみさんが拉致されて48年になる。本当に長い長い時間だ。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、横田めぐみさんも含めて1人の拉致被害者の帰国も果たせていないことを本当に申し訳なく思っている。横田早紀江さんをはじめ、ご家族の皆様は、長