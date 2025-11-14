NPBエンタープライズは14日、15日に東京ドームで行われる『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の予告先発を発表した。日本代表は曽谷龍平（オリックス）、韓国代表はクァク・ビンが先発する。曽谷は今季21試合・114回1/3を投げ、8勝8敗、防御率4.01の成績だった。