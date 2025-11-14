シーズン中の復帰を目指す横浜Ｍの遠野＝Ｆ・マリノススポーツパーク右脚の大けがで離脱していたＪ１横浜ＭのＦＷ遠野大弥（２６）がシーズン中の復帰に向けて意欲を見せている。１４日の全体練習には負傷後初めて部分合流し、「ここまで順調なのは自分でもびっくり。サッカーができる喜びや幸せ、全てに感謝したい」。調整が順調に進めば、Ｃ大阪戦（３０日・日産ス）のメンバー入りも視野に入りそうだ。長いリハビリのゴール