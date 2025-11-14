3人のりセンチュリー!?本気以外の何者でもないな、これは。「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の開幕直前に「トヨタブランドを卒業し、今後はレクサスの上に位置するブランドになる」と明言されたセンチュリー。これまでセンチュリーはセダンタイプと（通称）SUVタイプの2モデルで展開していましたが、ブランド化に伴って今後はさらに車種が増えていくこととなるでしょう。「“点”ではなく“群”で」ということです。1