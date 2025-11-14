久しぶりに会った由香は、まるで別人のように穏やかになっていました。壊れたからこそ見えるものもある。「あれでやっと目が覚めたの」と話す由香の姿に、人は間違えてもやり直せるという希望が見出せます。『人の夫を奪う友人』最終話をごらんください。 店に乗り込んできた高橋の妻に慰謝料を請求されてしまった由香。泣き崩れる由香に、「これが現実だよ」と千夏は厳しい言葉をかけ、彼女の反省を願いました。 姿を消した由