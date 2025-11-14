さぬき警察署 警察からつきまといなどの禁止命令を受けていたにもかかわらず、元内縁関係の女性（50）の自宅に押し掛けたとして、香川県さぬき市の男（77）が14日、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は14日午後3時15分ごろ、女性の自宅に向かっていたところを警戒していた警察官に現行犯逮捕されました。 警察の調べに対して、男は「届け物をす