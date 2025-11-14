長野県内3か所目となる新たな食肉工場が佐久市にオープンしました。加工・処理施設が足りないと言われる中で、１度閉鎖された施設に「再び息を吹き込む」という方法です。ガラスの向こうで手早く切り分けられる肉。私たちの食卓にのぼってくる県産の豚肉です。上信越道の佐久インターチェンジから車で5分ほどの場所に位置する「佐久食肉工場」。約1000坪の床面積で1日80頭、年間2万頭の豚を食肉に加工できます。 以