女優の菊池桃子（57）が14日放送のテレビ朝日系「長嶋一茂＆サバンナ高橋のザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜後6・50）にゲスト出演。自身の出身について告白した。この日のロケは14日が「埼玉県民の日」のため、埼玉の名所をバスで巡るもの。ゲストとして紹介された菊池は、「埼玉はいかがでしょうか？」と聞かれ「埼玉と言えば私だと思いました」と答えた。共演者が「本当ですか？」と不思議そうな顔をすると「プロ