生成AIによる記事の無断利用をめぐる問題で、日本新聞協会の中村会長が「手間暇かけた記事を自由に使わないでほしい」と訴えた。【映像】中村会長 ｢記事を自由に使わないで｣と訴えアメリカの新興企業「パープレキシティ」は、利用者からの質問に対し、ネット上で情報を収集して回答する生成AIを使ったサービスを提供している。この回答に新聞記事が勝手に利用されて著作権が侵害されたとして、これまでに読売新聞、朝日新聞