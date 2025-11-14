◇第56回明治神宮野球大会 大学の部(14日、神宮球場)第56回明治神宮野球大会が14日に開幕。大学の部では2試合が行われました。1試合目では、関西五連盟の第二代表として10年ぶり5回目の出場を果たした立命館と、北海道二連盟から2年ぶり6回目の出場を果たした東京農業大学北海道オホーツクが対戦。この試合では立命館の2投手が完封リレーを見せます。先発・遠藤翔海投手は5回84球を投げ、被安打7、奪三振7、与四死球2、無失点。ラ