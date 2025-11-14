１4日、広島電鉄は駅前大橋ルートの開通でおよそ１億円売り上げ高が増える効果があるとあきらかにしました。 ■広島電鉄 仮井 康裕 社長 「広島駅ミナモアが開業し、８月には広島駅前大橋ルートの開業ということで運輸収入については増加しています」 広電によりますと、駅前大橋ルートの開通で１日あたりの利用者は全体で７千人、広島駅は２千人増え通期でおよそ１億円の 売り上げを押し上げる効果があると