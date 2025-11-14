私はサキ。夫のタカシと結婚して娘のユリ（3才）がいます。先日息子のレントも生まれ、無事退院して数日が経ったところです。夫は自分の生活ルーティンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌っていました。しかしその様子を見かねて、産後のお手伝いに来ていた義母が怒ってくれたのです。私は明日にでも離婚したい気持ちになっていましたが、夫が「もうルーティンにこだわらないから」とすがってきたので、いったん保留に。