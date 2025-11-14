先月、西区の集合住宅でベトナム人女性が殺害された事件で、検察はベトナム人の女を殺人などの罪で起訴しました。 ベトナム人の技能実習生の被告（３２）は先月１５日、西区の集合住宅に侵入しベトナム人女性（３２）を殺害した罪などに問われています。 起訴状によりますと被告の女は顔や頭を複数回殴り殺害したということで、女性の死因は頭がい骨の骨折などによる出血性ショックでした。 警察によりますと現場の部屋に設置さ