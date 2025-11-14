ÇòÃåÊª¤Î²¼¤Ë½Å¤Í¤¿ÀÖ¿§¤¬¥Á¥é¥ê¡ÄÀ¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÃåÊª¤Ç?½÷Áõ?¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö½÷À­¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ¯ÆÉ·à¿À³Úºä²ø´ñëý¡ØÀ³¡Ù½÷Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡¼!!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²í¤ÊÇò¤ÎÃåÊª¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶¦±é¤·¤¿À¼Í¥¤ÎÅç粼¿®Ä¹¤ÈÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢³á¤µ¤óºÇ½éÁÇÅ¨¤Ê½÷À­¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ìÈÖ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø³á¤µ¤ó¤¬½÷À­