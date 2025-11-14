福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） 福岡市中央卸売市場青果市場ベジフル感謝祭 青果市場ならではの新鮮な野菜や果物、干物、花、菓子などを販売。抽選会、こどもクイズラリー、ベジチェック測定などもある。日時: 11月15日(土) 午前8時〜午前11時場所: 福岡市中央卸売市場青果市場（ベジフルスタジアム）https://www.nishinippon.co.jp/