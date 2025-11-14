＜三井住友VISA太平洋マスターズ2日目◇14日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞5位から出た小平智が4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。首位と1打差のトータル7アンダー・2位タイと絶好の位置で折り返した。先週の「TOTOジャパンクラシック」では親交のある畑岡奈紗が優勝。「おめでとう」と連絡を入れると「あと2勝ですね」という返事があったとか。果たしてのその意味するところは？【写真】かっ