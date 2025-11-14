14日、大分県大分市の大分鶴崎高校で避難訓練が行われました。 大地震で津波警報が発表された想定で、生徒たちは4階以上に避難する流れを確認しました。 生徒が企画した防災ワークショップ このあと、鶴崎小学校の児童も参加して、簡易トイレ作りや地震体験車を使うなどしたワークショップも行われました。 ◆鶴崎小学校4年生「(地震体験車は)机を固定しているからいいけど、普段固定していないも