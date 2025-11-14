天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、初の海外公式訪問となるラオス訪問を前に上皇ご夫妻に挨拶されました。愛子さまは14日午後、上皇ご夫妻にラオス訪問前の挨拶をするため、赤坂御用地の仙洞御所を訪問されました。愛子さまは車の窓を開け、にこやかに手を振られました。愛子さまは来週17日から6日間の日程で、外交関係樹立70周年の節目にラオスを公式訪問されます。トンルン国家主席への表敬訪問や晩さん会でのお言葉が調整され