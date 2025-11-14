読売テレビ・日本テレビ系「ベストヒット歌謡祭２０２５」が１３日、生放送され、『平成名曲プレイバック』のコーナーで流れた映像に「懐かしい」「今何してるんだろう」とＳＮＳも沸いた。「崖の上のポニョ」（２００８年）の同名タイトルの主題歌を、藤岡藤巻とともに子役の大橋のぞみちゃんが歌う映像が流れた。同曲は約７０万枚の大ヒットとなり、０８年の紅白歌合戦に史上最年少（当時）の９歳で出場したが、１２年３月を