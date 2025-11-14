「大相撲九州場所・６日目」（１４日、福岡国際センター）若元春（荒汐）が立ち合い変化で横綱豊昇龍（立浪）を破り、自身３つ目の金星をゲット、２勝４敗とした。豊昇龍は４勝２敗で、優勝争いから後退した。立ち合いで左に動くと、豊昇龍が両手をついて勝負あり。若元春は「狙っていました」とキッパリ。前夜に決めたといい「最近は持っていかれる相撲が増えてきた。胸を借りるつもりで何でもして、挑戦しないといけない。今